Люди не можуть отримати медикаменти.

Російські загарбники перевели більшість лікарень у тимчасово окупованих районах Луганської області під військові шпиталі. Через це цивільне населення не може отримати медичні послуги та ліки.

У Центрі національного спротиву наголосили, що на окупованій Луганщині загострюється гуманітарна криза. Більша частина медикаментів йде на потреби росіян.

"Люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікуванні надається російським військовим керівником окупаційних органів", – йдеться у повідомленін.

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Зазначається, що також суттєво зросли ціни на продукти першої необхідності. Крім того, на окупованих територіях Луганської області збільшується рівень безробіття.

Ситуація на окупованій Луганщині

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати населення на окупованих територіях та мародерити майно українців. Так, за даними Генштабу ЗСУ, в Боково-Хрустальному Луганської області російські загарбники грабують будинки місцевих жителів.

Крім того, мародерством займаються так звані волонтери, яких на Луганщину завезли окупанти. Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що росіяни вивозять звідти техніку і все, що тільки можна вкрасти.

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