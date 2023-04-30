Такі патрулі загарбники організовують у Ровеньках та Довжанську.

Окупанти на захоплених територіях Луганщини змушують місцеве населення виконувати функцію ППО. Солдати ворожої армії вивели на вулиці бюджетників, щоб ті патрулювали небо в пошуку безпілотників.

Про це повідомив в Telegram начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, зазначивши, що окупанти вирішили ввести такі "патрулі" після пожеж на нафтобазах.

"Після кількох пожеж на базах і нафтосховищах та інших неприємностей на окупованих територіях в так званій "ЛНР" вирішили ввести превентивні заходи. Замість ППО або станцій РЕБ на вулиці, зокрема в Ровеньках і Довжанську, виведуть працівників бюджетної сфери. Протягом наступних двох тижнів чергові групи патрулюватимуть небо, шукаючи безпілотники", - зазначив Лисогор.

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Що стосується ситуації навколо Білогорівки, яку вже котрий місяць росіяни пробують штурмувати, але щодня сили оборони їх зупиняють на підступах до населеного пункту, начальник ОВА повідомив, що українські захисники роблять все можливе у цій оборонній операції, знижуючи атакуючий потенціал ворога. Противник несе втрати в особовому складі і техніці, знижується його моральний стан.

Що відбувається в Луганській області

26 квітня 2023 року повідомлялося про те, що завезені РФ "волонтери" грабують українців на окупованих територіях. У Сєвєродонецьк і Лисичанськ завозяться люди під егідою відновлення інфраструктури міст.

Станом на 29 квітня 2023 року ворог посилив терор у Луганській та Херсонській областях. Окупанти посилили фільтраційні заходи. Особливу увагу звертають на тих, у кого стоять в телефонах сімкарти українських операторів.

Станом на 30 квітня 2023 року російські загарбники перевели більшість лікарень у тимчасово окупованих районах Луганської області під військові шпиталі. Цивільне населення не може отримати медичну допомогу. Доступу до медикаментів також немає.

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