На цей "нюанс" окупанти особливо звертають увагу при обшуках.

На окупованій частині Луганщини та Херсонщини окупанти займаються мародерством та тероризують українців. Особливу увагу звертають на тих громадян, які мають сімкарти українських операторів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. В повідомленні зазначається, що в населеному пункті Боково-Хрустальне Луганської області військовослужбовці російських окупаційних військ грабують оселі місцевих жителів.

В Генштабі зазначають, що окупанти посилили фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Херсонської області.

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"Зокрема, в населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне проводяться масові обшуки жилих приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сімкарти українських операторів", - сказано в повідомленні.

Окупанти стягнули у Луганську область своїх мародерів

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що на Луганщині волонтери, завезені окупантами для відновлення тимчасово окупованих міст, займаються мародерством.

За його інформацією, до Сєвєродонецька та Лисичанська завозяться люди під егідою відновлення інфраструктури міст. Він розповів, що так звані волонтери виломлюють двері у квартири, які вціліли і заселяють туди людей, виноситься все майно.

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