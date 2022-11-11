Втім, він забув згадати, що Херсон - це Україна.

Опальний заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв попросив росіян не панікувати через відступ армії РФ з Херсона. Він наголосив, що "все повернеться додому", але забув уточнити, що Херсон - це Україна.

Темі Херсону Медведєв вирішив не присвячувати окремий пост, а завуальовано згадав його у публікації щодо робочого візиту.

"Поняття територіального суверенітету нашої країни нікуди не зникло. Все повернеться додому. У Російську Федерацію. Алармізм усіх небайдужих людей цілком зрозумілий, а клікушество і панікерство – ні. Не давайте приводу для радості ворогові ближньому та далекому. І частіше нагадуйте йому про велич і безмежність русского міра", - написав Медведєв.

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Примітно, що Генштаб ЗСУ ще не звітував про захоплення Херсону, а в РФ вже заспокоюють людей, констатуючи невідворотність звільнення українського міста.

Що відбувається у Херсоні

Як відомо, 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу та командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявили про відведення військ з правого берега Дніпра в Херсонській області.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомлялося, що загарбники залишають свою техніку при відступі.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, Росії знадобиться принаймні тиждень, щоб вивести свої війська з Херсона.

Тим часом у соціальних мережах активно поширюють кадри українських воїнів на окраїнах Херсона, а херсонців - з прапорами України на вулицях міста.

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