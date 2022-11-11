Люди вийшли на вулиці міста, очікуючи українських воїнів.

Український наступ на Херсонщині набирає обертів. У мережі активно поширюють кадри українських воїнів на окраїнах Херсона.

Жителі міста з українськими прапорами зібралися у центрі, зустрічаючи українських військових. Кадри з місця події опублікував місцевий журналіст Костянтин Риженко.

На фото видно, що біля будівлі Херсонської ОДА зібралося чимало людей. Деякі принесли із собою українську символіку. Прийшли навіть діти. Журналіст пожартував, що це "фейк", адже нема "накритого стола" для ЗСУ.

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Згодом він повідомив, щоб над будівлею ХОДА встановили прапор України. ЗСУ нібито зайшли в один з районів міста.

Звільнення Херсону: що треба знати

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін 9 листопада заявили про відведення свого особового складу з правого берега Дніпра на лівий в Херсонській області.

У ЗСУ повідомили, що окупанти "відкрили ленд-ліз", адже тікаючи вони забувають власну техніку.

Була офіційна інформація, що на півдні України станом на вечір 10 листопада звільнено 41 населений пункт.

Деякі експерти очікують пастку для ЗСУ від російської армії в самому місті Херсон.

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