Збройні сили України затрофеїли дуже рідкісну БМП-1АМ "Басурманін".

У Херсонській області російські окупанти залишають техніку при відступі з правого берега Дніпра. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.

"Сезон Херсонського кацапського ленд-лізу набирає максимальних обертів", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що Херсон "продовжує дивувати трофеями".

Відео дня

"ЗСУ затрофеїли дуже рідкісну БМП-1АМ "Басурманін". Це модернізація БМП-1 2018 року з БМ від БТР-82А та двигуном УТД-20С1 на 300 к.с. Штучний продукт!", - сказано у повідомленні.

Також відзначається, що відомо про 14 знищених таких бойових машин та 4 трофейні. Окремо сказано, що російські окупанти потрапляють у полон.

ЗСУ звільняють Херсонську область: головне

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із правобережжя Херсонщини, а командувач окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосив, що вони залишають правий берег Херсонської області. Відповідно, обласний центр, місто Херсон, російські окупанти теж покинуть.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнено 41 населений пункт на півдні України.

На Херсонщині окупанти мінують дороги, максимально пошкоджують лінії електропередач та продовжують грабувати населені пункти.

Також у Херсоні окупанти перед відступом знищують місто.

За даними місцевого видання "Мост", російські окупанти в Херсоні підірвали котельні, об’єкт обленерго, телецентр. Зв’язок у місті є тільки біля Антонівського мосту.