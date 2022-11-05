Колишній президент РФ зараз перебуває на посаді, яку вигадали для нього.

Висловлювання Дмитра Медведєва не можна сприймати всерйоз і якось аналізувати. Колишній президент РФ не приймає будь-яких важливих рішень і знаходиться на посаді, яку вигадали для нього. Зараз він займається переважно вживанням алкогольних напоїв. Однак Медведєв невипадково висловлюється настільки агресивно.

Такою думкою поділився журналіст і блогер Майкл Накі в новому випуску програми "Аргумент" на YouTube-каналі УНІАН: "Він не є ким-небудь зараз в російській структурі влади. Тобто він в Радбезі на посаді, яку вигадали спеціально під нього. Після того, як він перестав бути прем'єр-міністром, Дмитро Медведєв займається в основному тим, що бухає — це не є великим секретом — і щось кудись пише. І у нього немає ніяких повноважень, у нього немає ніякого впливу — ні формального, ні неформального".

За словами Накі, Медведєв зараз лише епатує публіку. Причому незрозуміло, він робить це випадково чи спеціально. Колишній президент РФ хоч і просуває пропагандистські наративи, але "біжить попереду паровоза і намагається бути найбільшим фашистом серед фашистів".

"Він, напевно, там так поводиться з початку війни зі зрозумілої мені причини, але це моя здогадка. Тому що взагалі для російських громадян... Тобто що з чим порівнювати. Був президент Путін, був президент Медведєв. Президент Путін — це президент війни, стагнації, занепаду. Президент Медведєв, незважаючи на те що там була війна з Грузією в 2008 році, при президенті Медведєві було перезавантаження [...], була ось ця спроба вибудовування відносин із Заходом, була відмова від такої сильної мілітаристської риторики", — продовжив журналіст.

Як вважає Накі, нинішній Путін сильно програє колишньому Медведєву в порівнянні. Останнього частина російських еліт навіть хотіли бачити президентом по другому колу. А в контексті війни в Україні позиції кремлівського диктатора ослабли. І зараз Медведєв міг би сприйматися, як очевидна заміна.

На цьому тлі колишній президент РФ намагається максимально "замазатися" і показати свою згоду з політикою Росії, щоб його випадково не заарештували або усунули.

Останні висловлювання Медведєва

На початку листопада заступник голови Ради Безпеки РФ вибухнув тирадою на адресу країн, які "відвернулися від Росії" у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну. Він назвав ці держави "дармоїдами", "боягузливими зрадниками" і "жадібними перебіжчиками".

Кількома днями раніше Медведєв заявив, що в РФ можуть зняти мораторій на смертну кару. Причиною нібито служать диверсії "жовто-блакитних диверсантів" і дії окремих російських громадян.

Першого листопада колишній президент РФ опублікував чергову порцію ядерних загроз: "Якщо перемагає не Росія, то, мабуть, Україна. Мета України у війні названа "київським режимом" - повернення всіх територій, що раніше належали їй. Тобто відторгнення їх від Росії. Це загроза існуванню нашої держави і розпад нинішньої Росії. Отже, прямий привід застосування п.19 Основ державної політики Російської Федерації у сфері ядерного стримування".

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