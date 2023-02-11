Крім того, на окупованій частині Запорізької області росіяни чинять тиск на людей та проводять перевірки помешкань.

У Мелітополі місцевим колаборантам пропонують зректися українського громадянства.

"У місті Мелітополь колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, запропоновано зректись громадянства України, написавши відповідну заяву", - повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Крім того, у окремих населених пунктах тимчасово окупованої Запорізької області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів, запроваджують комендантські години та проводять перевірки помешкань.

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Війна в Україні - Мелітополь

Як повідомляв УНІАН, станом на 8 лютого в окупованому Мелітополі залишилося 50-60 тис. мешканців - це приблизно третина від тієї кількості, яка була до 24 лютого 2022 року. За словами мера міста Івана Федорова, з початку російської окупації у Мелітополі було викрадено близько тисячі городян. Кілька тисяч були примусово переміщені в інші регіони або в Росію.

За даними місцевої влади, російські окупанти посилюють примусову паспортизацію серед місцевих. Зокрема, з 1 червня без російського паспорта українці в окупованому Мелітопольському районі не зможуть користуватися своєю нерухомістю, а також не зможуть зареєструвати авто.

Крім того, загарбники майже вдвічі збільшать податки для місцевих без російського паспорта, які працюють на окупованих територіях.

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