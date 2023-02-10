Ймовірно, йдеться про влучання по російській базі дислокації.

У тимчасово окупованому Мелітополі було чутно вибухи. Про це розповів мер міста Іван Федоров:

"У Мелітополі та районі гучно! Жителі повідомляють про вибухи! Неспокійної вам ночі, окупанти!", - написав очільник міста у своєму Telegram-каналі.

Федоров додав, що наразі він з’ясовує деталі щодо прильотів, але згодом доповнив, що місто здригається від гучних вибухів.

Відео дня

Водночас, один із Telegram-каналів Бердянська повідомив про ураження російських позицій поблизу населених пунктів Токмак, Мелітополь, Михайлівка.

РІА Мелітополь додає, що у місті пролунало два вибухи, а згодом було чутно детонацію. Ймовірно йде мова про влучання за Мелітополем. Також прилетіло дві ракети по пункту дислокації росіян у Токмацькому районі.

Мелітополь: останні новини

Трохи більше тижня тому Іван Федоров повідомив про знищення бази росіян у Мелітополі, унаслідок чого поранених вивозили КамАЗами.

Окупанти у місті готуються до оборони населеного пункту, зводячи фортифікаційні споруди. У той же час борються з рухом опору: викрали вже тисячу жителів.

Вас також можуть зацікавити новини: