На Запоріжжі російські окупанти також намагаються фінансово заохотити місцеве населення до колаборантства.

Російське окупаційне керівництво продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території України.

Зокрема, такі заходи тривають у Мелітопольському районі Запорізької області, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу.

Зазначається, що з обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, населення примушують переходити на російські рублі.

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"Також окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення до колаборантства, надаючи грошову допомогу особам пенсійного віку в розмірі 10 тисяч рублів та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.

Примусова паспортизація на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, у травні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощене громадянство Росії для мешканців Херсонської та Запорізької областей.

11 липня Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства РФ для українців. МЗС України наголосило, що ця паспортизація не матиме жодних правових наслідків для нашої держави.

Тим часом Кабмін погодив законопроект про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію. У Мінреінтеграції зазначили, що отримання паспорта РФ на тимчасово окупованих територіях виправдано лише в тому випадку, якщо людина таким чином намагається через РФ або треті країни повернутися на підконтрольну Україні територію.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не буде визнавати такі паспорти.

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