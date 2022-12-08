За його словами, останні чотири місяці росіяни намагаються оточити Авдіївку, але не можуть пройти промислову зону міста.

Міський голова Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що російські окупанти не можуть пройти промислову зону міста, оскільки останні 8 років українські військові добудовували там укріплення.

В інтерв'ю "Главкому" Барабаш зазначив, що вже чотири місяці росіяни намагаються оточити й взяти Авдіївку.

"За майже вісім років періоду до повномасштабної війни Авдіївка "будувалася". Впродовж кожної ротації кожна нова бригада, яка заходила на позиції, щось нове додавала свого, якісь укріплення зводила. Саме "промка" тому і стала для росіян таким непрохідним, дуже потужним місцем", – пояснив він.

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За словами мера, на початку повномасштабного вторгнення в Авдіївці стояла 25-та окрема повітрянодесантна бригада ЗСУ. Ця бригада в місці вже не вперше, а тому бійці багато зробили на упередження. Завдяки українським захисникам за 9 місяців окупанти не змогли захопити "жодного метра промислового району".

"На Бахмут, де було зведено багато наших укріплень, вони намагалися іти у лобову. Щодо Авдіївки, якщо ми говоримо конкретно про промисловий район, жодного його метру за всі дев'ять місяців війни вони не пройшли. Тому тут тактика трошки інша, вони намагаються зайти до міста з півночі і півдня. Відбуваються атаки і на промку, у лобову, але зараз вже дуже рідко", – підсумував Барабаш.

Ситуація на Донбасі

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що окупанти просуваються до Бахмута. При цьому росіяни йдуть в наступ в районі Авдіївка-Донецьк, але знаходяться в обороні на лінії Сватове-Кремінна.

Офіцер батальйону "Свобода" НГУ Андрій Іллєнко повідомив, що Росія кинула на Бахмутський напрямок всі боєздатні частини своєї армії.

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