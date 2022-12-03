На двох напрямках супротивник зосереджує основні зусилля на наступальних діях, зазначив Генштаб армії України.

Упродовж доби окупанти завдали два ракетних та 10 авіаударів по позиціях українських військ та населених пунктах уздовж лінії зіткнення.

Супротивники також здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Зокрема, ракетного удару зазнав об’єкт цивільної інфраструктури міста Краматорськ. Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Слобожанському напрямку, як поінформували в Генштабі, ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали райони населених пунктів Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків та Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області та Макіївка і Площанка на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка на Донеччині.

Водночас, як зазначили Генштабі, на Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони Великої Новосілки, Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку російські війська також ведуть оборонні дії. Здійснили артилерійські обстріли районів понад десяти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема Оріхова Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог веде оборону раніше захоплених рубежів. Здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій українських військ та звільнених населених пунктів Херсонської області. Не припиняє обстрілювати передмістя та місто Херсон.

Масовані удари РФ по Україні - найважливіші новини

Супротивник з початку жовтня здійснив сім масованих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури нашої країни. Ворог запускав ракети та безпілотники.

Остання масована атака Росії була 23 листопада - ворог запустив понад 70 крилатих ракет, 51 з них ліквідували. Також було знищено п'ять дронів.

Супротивникам вдалося уразити низку енергетичних об’єктів, стався блекаут, у нашій державі виникли проблеми з тепло- та водопостачанням. Пізніше ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати.

Радник голови Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк вважає, що новий масований удар можливий тоді, коли в нашій країні температура знизиться до -8...-10 градусів.

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