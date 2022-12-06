Невеликі російські штурмові групи чисельністю 15-20 осіб намагаються прорватися вглиб українських позицій.

Російські окупанти поступово просуваються в районі Бахмута, але ще не оточили місто, ведуть наступальні операції в районі Авдіївка-Донецька, але обороняються на лінії Сватове-Кремінна.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російська авіація продовжує тактику ракетного терору. Зокрема, вчора РФ здійснила чергову хвилю ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Аналітики ISW зауважують, що українські сили ППО за допомогою наданих Заходом систем мінімізували влучання високоточних боєприпасів РФ у цілі. Втім, невеликий відсоток російських ракет, які обходять українську ППО, має "значний вплив" на критичну інфраструктуру.

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За даними аналітиків, окупаційні війська продовжують обороняти свої позиції на лінії Сватове-Кремінна від українських атак. В районі Бахмута загарбники мають поступове просування і ведуть наступальні операції в районі Авдіївки-Донецька. Невеликі російські штурмові групи чисельністю 15-20 осіб намагаються прорватися вглиб українських позицій.

Тим часом окупанти продовжують примусово вивезити українських дітей з окупованих територій Донецької та Луганської областей до Росії під приводом лікування.

Від обстрілів загарбників потерпає деокупована частина Херсонської області. Зокрема, росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів на правому березі Дніпра та продовжили наносити удари по Херсону.

Війна в Україні: останні новини

Увечері 4 грудня президент Володимир Зеленський сказав, що знає, як складно нашим воїнам у Бахмуті Донецької області. Очільник держави зазначив, що українські воїни міцно тримають позиції та навіть найскладніші напрямки.

5 грудня російські окупанти запустили по Україні 70 ракет, сили протиповітряної оборони збили 60 з них. Є "прильоти" у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Супротивник поцілив в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Ввечері 5 грудня Генштаб повідомив, що ворожі війська продовжують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках фронту.

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