Російські окупанти поцілили у житловий будинок у Дніпрі ракетою Х-22.

Мер Дніпра Борис Філатов озвучив припущення, куди насправді хотіла вцілити Росія ракетою Х-22, яка "прилетіла" в житловий 9-поверховий будинок. В ефірі "Радіо NV" він сказав, що окупанти могли цілитися в Придніпровську ТЕС.

"Через Дніпро розташована наша Придніпровська теплостанція. Як версію можна вважати, що вони мали поцілити в нашу Придніпровську теплостанцію. Але ви ж розумієте, що таке Х-22: це вбивця авіаносців, ракета, яка стріляє, як кажуть, по площах", - каже Філатов.

Він додав, що російські окупанти, цілячись такими ракетами, могли просто промазати, що й призвело до десятків жертв серед мирних жителів.

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"Ці косорукі скоти промазали, ракета пролетіла повз, вона залетіла через Дніпро і влучила в житловий будинок", - наголосив Філатов.

Росія вдарила ракетою Х-22 по будинку в Дніпрі

14 січня Росія влучила ракетою Х-22 у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкає понад 1,1 тис. людей. Унаслідок вибуху один з під'їздів "склався".

Відомо, що ракету Х-22 спроектували ще за часів СРСР, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи. В Офісі генпрокурора України заявили, що цей тип ракети може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк армії Російської Федерації.

Станом на 12:00 16 січня унаслідок удару по 9-поверхівці в Дніпрі загинули вже 36 людей, багато вважаються зниклими безвісти.

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