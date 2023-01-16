У Дніпрі кількість жертв ракетного удару росіян по житловому будинку зросла до 36.
Голова Національної поліції України Ігор Клименко зазначив, що у Дніпрі продовжують розбирати завали багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета, про це повідомляє Нацполіція у Telegram.
"Станом на 10:30 загинули 36 людей (з них - дві дитини); травмовано 75 людей (з них - 15 дітей); врятовано 39 осіб (з них - 6 дітей)", - йдеться у повідомленні.
Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.
Удар по Дніпру - сьогодні це треба знати
Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкає понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку.
Російські військові вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Цю ракету спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ.