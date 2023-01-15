Ворог вчинив злочин проти людяності, зазначив очільник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

Ракету Х-22, якою російські окупанти влучили у житловий будинок у Дніпрі, може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк армії Російської Федерації.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram, начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов разом з керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури та слідчими центрального апарату СБУ оглянули місце ракетного обстрілу збройними силами РФ житлового будинку у місті Дніпро.

"Ця трагедія - не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності. Масштабне вбивство мирних громадян в Україні. Кожен важливий доказ буде задукоментований. Слідством та прокурорами будуть встановлені та притягнуті до відповідальності як ті, хто безпосередньо запускав ракети, так і їх командири, які віддали цей злочинний наказ. Усе російське військове керівництво", - заявив Бєлоусов.

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Водночас, за попередньою інформацією була застосована ракета Х22.

У цьому зв'язку сказано, що цей тип ракет призводить до найбільших людських жертв, адже ракета є надзвичайно неточною, має величезне відхилення. Відтак застосування такої зброї по цілям у густонаселених районах - це однозначно воєнний злочин.

"Цей тип ракет був застосований в Сергіївці та Кременчуці. Його може запускати єдиний російський підрозділ - 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Дніпра 14 січня - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські терористи влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкає понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну з секцій будинку. Російські військові ударили по багатоповерхівці в Дніпрі ракетою Х-22. Цю ракету спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи.

Вже відомо про загибель 25 людей внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку у Дніпрі. Станом на зараз врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.

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