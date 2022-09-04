Два дні поспіль вантажівки намагалися проїхати у місто.

Окупанти не пропустили в Енергодар гуманітарний вантаж.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Окупанти не пропустили в Енергодар організований нами гуманітарний вантаж. Він мав приїхати в місто ще вчора, але цього не сталося. Сьогоднішня повторна спроба таки довезти людям необхідні їм речі теж не мала результату. Рашисти просто розвернули автівки з гумвантажем назад", - зазначив Орлов. Відео дня

За його словами, основний аргумент від них, почутий на блокпості окупантів: "Енергодар ні в чому не має потреби, у місцевих мешканців є все і навіть більше".

Міський голова підкреслив, що у складі чергового гуманітарного вантажу були необхідні людям речі: памперси для дітей і для лежачих дорослих, гігієнічні набори для багатодітних сімей та людей з інвалідністю, продукти харчування для соціально незахищених категорій родин. Також була велика кількість адресних посилок зі специфічними ліками, регулярний прийом яких є життєвонеобхідним для людей з певними захворюваннями.

В складі цього гумвантажу було також 1000 кв. метрів спеціальної захисної тканини для тимчасового ремонту вікон, які зазнали пошкоджень після обстрілів.

"Але окупанти думають, що краще знають, що потрібно чи не потрібно енергодарцям. Вони роблять все, щоб заблокувати місто від всього цивілізованого світу", - наголосив Орлов.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

Зараз ворог веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, росіяни намагаються покращити логістику забезпечення своїх військ.

На півдні противник вів обстріли уздовж всієї лінії фронту.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське.

Водночас українські війська намагаються не допустити розгортання нових сил ворога у Запорізькій області, ведучи локальні атаки, констатували в Інституті вивчення війни.

Наразі контрнаступ ЗСУ, оголошений 29 серпня, зосереджений на знищенні логістичних шляхів постачання угрупування окупантів на півдні.

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