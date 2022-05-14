П'ять днів тому окупанти востаннє запустили ракету в район харківського аеропорту, проте вона була збита силами української ППО.

Окупанти виявилися нездатними взяти штурмом Харків. Ворожі війська залишають околиці міста, рухаючись у бік російсько-українського кордону.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю "Бі-бі-сі". І зауважив, що ворогові лише одного разу вдалося зайняти невелику частину міста, і пробув він там недовго.

"Росіяни вели постійні артобстріли Харкова, оскільки стояли дуже близько від міста. І завдяки старанням Харківської тероборони і ЗСУ росіяни відійшли далеко від території міста в напрямку російського кордону", – заявив Терехов.

За його словами, зараз у місті тихо, і люди поступово повертаються. Зазначається, що внаслідок російської агресії багато житлових будинків зруйновані або пошкоджені, тому в майбутньому доведеться проводити величезну реконструкцію.

Повідомлення про відведення армії РФ від Харкова надходили раніше і від інших джерел. Так, за даними Генштабу ЗСУ, сили ворога зосереджені на утриманні зайнятих позицій і маршрутів постачання на харківському напрямку. Основна мета – встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Журналісти The New York Times пишуть, що поразка під Харковом – це друга велика поразка російської армії після її відступу з Києва минулого місяця.

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