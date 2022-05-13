Це друга велика поразка російської армії після її відступу з Києва минулого місяця.

Війна в Україні принесла друге велике розчарування для Путіна після того, як його війська були змушені відступити від столиці Києва минулого місяця.

Американська газета New York Times із посиланням на українських та західних чиновників повідомляє, що росіяни виводять свої сили з-під Харкова, другого за величиною міста України, де вони втрачають позиції.

Газета зазначає, що агресор тепер перекине своїх військових на південний схід як підкріплення для утримання міста Ізюм, яке він захопив минулого місяця. Місто знаходиться за дві години їзди від Харкова і після його захоплення стало основним оперативним центром РФ в битві за Донбас.

Водночас, військові аналітики наголошують, що український контрнаступ під Харковом починає нагадувати успішне витіснення окупантів з-під Києва та північних районів країни. Хоча поки що рано говорити, чи окупанти не спробують повернути втрачені позиції найближчим часом.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині

Тиждень тому українські військові почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 10 травня, на Харківщині звільнено від російських окупантів ряд населених пунктів. Вибито окупантів з населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Також повідомляється, що через значні втрати на території Харківської області підрозділи окупантів виводяться на відновлення в Росію. Крім того, значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась, написала рапорти на звільнення.

Вас також можуть зацікавити новини: