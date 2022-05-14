Сили ворога зосередженні на утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання на Харківському напрямку.

Окупанти відводять свої війська від Харкова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Основна мета – встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської і Херсонської областей та забезпечення стійкості сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом. Російський агресор продовжує бойові дії у Східній операційній зоні, здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зберігається загроза завдання ворогом ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об’єктах на території України... На Харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харків, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. До семи батальйонів зі складу збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Продовжується вивезення військової техніки та майна збройних сил російської федерації з території республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник забезпечує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

Російські окупанти проводили повітряну розвідку із використанням БпЛА "Орлан-10" в районах населених пунктів Ізюм, Капітолівка та Діброва Харківської області.

На Запорізькому напрямку, з метою утримання захопленої території, відзначаються підготовчі заходи до побудови окупантами багатоешелонованої оборони.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Противник продовжує обстріли позицій наших військ із мінометів та ствольної артилерії.

Як писав УНІАН, за оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, ЗСУ, схоже, виграли війну за Харків. Російські підрозділи, як правило, не намагалися утримати позиції проти контратакуючих українських сил протягом останніх декількох днів, за деякими винятками.

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