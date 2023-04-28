Моторошні подробиці ЗМІ розповіла Юлія. Саме вона зранку вразила мешканців України станом своєї квартири в перші хвилини після ракетного удару окупантів.

Мешканка Умані Юлія, яка зранку 28 квітня вразила українців кадрами стану своєї оселі в перші хвилини після ракетного удару окупантів, розповіла моторошні подробиці цієї ночі ЗМІ.

Українка в ефірі "Сніданку з "1+1" зазначила, що понад усе боялася за власних дітей, які сьогодні у зовсім юному віці 9 та 10 років пережили ракетний "прильот" росіян. За словами Юлії, вони сильно порізалися уламками скла, як і інша частинка родини. Вона теж поранила ноги.

За враженнями українки, удар по її будинку був надсильним: у квартирі повибивало всі шибки та дзеркала. Діти спали окремо, тому, попри шок, уманчанка перш за все побігла до них.

"Одразу побігла до дітей і в ось цьому шоковому стані, у склі… Порізались дуже сильно. Чоловіку осколок потрапив у голову. Тобто ми зараз із чоловіком у лікарні. Діти, слава Богу, з меншими пошкодженнями. Вони у бабусі", – розповіла Юлія.

Вона зазначила, що медики вже надали першу допомогу їй та чоловіку: наклали шви та витягнули уламки скла. Українка констатувала, що їй родині ще пощастило, адже її сусіди, що проживали в іншому під'їзд, загинули.

Після подій 28 квітня більше немає примарного відчуття безпеки, родина намагається оговтатися від цієї ночі та навряд чи повернеться жити в постраждалу квартиру найближчим часом, зізналася Юлія.

"Моральний стан дуже важкий. Я ніколи не думала, що нам доведеться через це пройти", - сказала вона.

Удар окупантів по Умані - що відомо

Наразі українці не встигають оговтатися від шоку та трагедій, які спричинила армія РФ в Україні та місті Умань армія РФ. Вночі 28 квітня окупанти вдарили по нашим територіям 23 крилатими ракетами Х-101/Х-555.

Від російських боєголовок станом на 10:05 загинули 10 уманців. Ще 17 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Пізніше голова ОВА Ігор Клименко уточнив, що серед жертв є двоє маленьких дітей. Мер міста вже оголосила триденному жалобу за загиблими українцями.

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