Ракети були випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря.

28 квітня близько 4 год ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря.

Про це йдеться у повідомленні повітряних сил ЗСУ. "Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня", - повідомили подробиці в ЗСУ.

Там зазначили, що цілі знищено у зонах відповідальності Повітряне командування "Центр", Оперативне командування "Схід" та Повітряне командування "Південь".

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Атака росіян 28 квітня

Сьогодні вранці по всій території України лунала поваітряна тривога. Пізніше стало відомо, що дві ракети впали в місті Умань Черкаської області. Влучання сталися в житлову багатоповерхівку і склад. Наразі відомо, що внаслідок удару в Умані загинули троє людей. Також ППО працювала над Київщиною. Також відомо про влучання у Дніпрі. Наразі відомо, що там загинули дві людини, є поранені.

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