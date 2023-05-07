Бойовика вивели зі стану коми.

На наступний день після того, як було підірвано його авто, російський пропагандист і бойовик "ЛДНР" Захар Прилєпін "почувається добре", повідомляє російська влада і пропагандисти.

Як поінформував Гліб Нікітін, губернатор Нижньогородської області, де стався замах, Прилєпін вже у свідомості.

"Про стан Захара: виведений з медикаментозного сну, у свідомості, за словами лікарів - його стан стабільний, настрій бадьорий. Все добре, дай Бог здоров'я!", – пише він.

Відео дня

Пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на прес-службу бойовика повідомляє, що "Прилєпіна успішно вивели з медикаментозного сну, він знаходиться в свідомості, почувається добре".

Підрив авто Прилєпіна - що потрібно знати

Близько 10:40 ранку в суботу, 6 травня, біля російського Нижнього Новгорода було підірвано авто, в якому перебував боєприк "ЛДНР", пропагандист і письменник Захар Прилєпін. У машини повністю відірвало передню частину, водій – також бойовик – загинув на місці.

Самого Прилєпіна через дві години після вибуху транспортували в лікарню на вертольоті. Лікарі повідомляли, що у нього численні переломи та забої, мінно-вибухове поранення, контузія легень та інші травми. Увечері суботи його стан оцінювали як стабільно важкий. Його ввели в медикаментозний сон.

Країна-агресор традиційно оголосила, що до інциденту нібито причетна Україна і країни Заходу, зокрема, США. Російська пропаганда вже назвала винних у замаху. Це нібито особи, які давно працювали на українські спецслужби.

В Офісі президента назвали цей інцидент свідченням того, що в РФ почалася велика внутрішня війна між кланами.

Вас також можуть зацікавити новини: