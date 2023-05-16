На його думку, Путіна можуть вбити заради зміни режиму.

Президент Російської Федерації Володимир Путін має "проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів".

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю блогеру Сергію Іванову. Він сподівається, що російський лідер недовго ще житиме.

"Я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато", — зазначив Буданов.

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Він також додав, що очільник російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин може перемогти у внутрішньому протистоянні у Росії. Крім того, начальник ГУР відповів "так" на запитання, чи можуть Путіна усунути "табакеркою" (відсилання на вбивство російського імператора Павла I, якого забили золотою табакеркою) та встановити в Росії новий режим.

Хвороби Путіна - що відомо

Протягом останніх років Путіну приписують найрізноманітніші захворювання серед яких хвороба Паркінсона та онкологія. При цьому у Кремля наголошують, що 70-річний президент РФ здоровий. Але публіка звернула увагу на різноманітні симптоми – від нерухомої руки до підозрілого кашлю.

У ГУР давно стверджують, що російський диктатор хворий на рак, і жити йому залишилося недовго. Той факт, що Путін ще живий, публічно ставив під сумнів президент України Володимир Зеленський.

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