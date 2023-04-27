Вона звинуватила США в утиску "корінних інтересів" РФ.

Росія не збирається йти шляхом ядерної ескалації у протистоянні із Заходом через Україну, але іншим "не варто випробовувати її терпіння".

Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пише Reuters. "Ми зробимо все, щоб не допустити розвитку подій за найгіршим сценарієм, але не ціною утиску наших життєвих інтересів", - сказала вона на прес-конференції.

Захарова звинуватила Сполучені Штати Америки в умисному утиску "корінних інтересів" РФ, створенні ризиків і підвищенні ставок у протистоянні з Росією.

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"Я не рекомендую нікому сумніватися в нашій рішучості і перевіряти її на практиці", - додала представниця МЗС.

Ядерні загрози Росії

Восени, під час оголошення часткової мобілізації в РФ, Путін заявив, що при загрозі цілісності Росії будуть "використані всі наявні засоби".

У березні 2023 року російський президент заявив, що в Білорусі будують спеціальне сховище для тактичної ядерної зброї. Лукашенко пізніше заявив, що може домовитися і про розміщення стратегічної ядерної зброї в РБ.

Неодноразово гучні заяви робив і заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв. Нещодавно він сказав, що перспектива ядерної війни зростає з кожним днем. Також російський екс-президент погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Україна спробує деокупувати Крим.

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