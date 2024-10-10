Ворог захопив три населені пункти в Донецькій області та ще один – у Луганській.

Триває 960-й день повномасштабної війни РФ проти України. Російські загарбники просунулися на сході нашої країни – окуповано чотири населених пункти.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що ворог захопив три населені пункти в Донецькій області та ще один – у Луганській.

"Ворог окупував Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр (усі – Донецька область, – ред.) та М'ясожарівку (Луганська область, – ред.), проводить штурмові дії на Зелений Шлях та Новоіванівку, а також просунувся біля Нью-Йорку", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, було ліквідовано диверсійні групи противника у Камʼянському (відповідно до карти DeepState, йдеться про Запорізьку область, – ред.).

Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті заявив, що РФ, імовірно, знову захопила Вовчанський агрегатний завод на Харківщині. Також, за даними аналітиків, росіяни могли окупувати Верхньокамʼянське Донецької області.

Крім того, російські загарбники просунулися в Торецьку на Донеччині. Речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова заявила, що ворог захопив кілька вулиць на околиці міста. Вона наголосила, що ворог вдається до тактики випаленої землі.

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