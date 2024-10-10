Комплекс продовжує чергування, хоча й отримав певні пошкодження.

Росіянам вдалося пошкодити зенітно-ракетний комплекс Patriot, але він продовжує службу. Про його знищення не йдеться, повідомив у Фейсбуці тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У середу 9 жовтня Міністерство оборони РФ оприлюднило відео ударів ракетами "Искандер-М" по розгорнутому у бойове положення зенітно-ракетному комплексу Patriot поблизу села Пашена Балка у Дніпропетровській області.

На цих кадрах видно, як російські ракети врізаються в землю у відносній близькості від елементів ЗРК. У Міноборони РФ стверджують, що в результаті цього удару буцімто знищили багатофункціональну радіолокаційну станцію "AN/MPQ-65", кабіну бойового управління "AN/MSQ-104" та пускову установку зі складу цього ЗРК. Також заявляється про пошкодження ще однієї пускової установки і загибель частини персоналу ЗРК. Хоча на відео показано лише два вибухи, а елементи ЗРК були розташовані на значній відстані один від одного.

Народна депутатка Мар’яна Безугла опублікувала у своєму Фейсбуці емоційний пост щодо цього.

"Ще один пошкоджений "Патріот", і це не перший. І все через відсутність системи, яку теперішній генералітет просто не здатний побудувати через свій IQ, відсутність бажання і корумпованість", – написала вона.

Безугла прямо закликала головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського піти у відставку, оскільки його "талант полководця безнадійно застарів у сучасних умовах" і його керівництво "тільки погіршило дегенеративність вищого військового управління".

Власне на публікацію Безуглої відреагував спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Що ж сталося 9 жовтня? Та нічого нового, ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив. Це війна, на війні отримують пораненні не лише люди, а й техніка. Того дня ЗРК "Patriot" вів протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет. І частину вдалось перехопити", – написав Ігнат.

Він наголосив, що "цей же "підрозділ Patriot продовжує виконувати завдання в регіоні".

Разом з тим Ігнат зауважив, що Повітряні Сили "не можуть щоразу виправдовуватись перед суспільством" через заяви Безуглої, оскільки ці пояснення дають ворогу додаткову інформацію для планування наступних атак.

Також він нагадав, що Patriot відноситься до стаціонарних систем ППО, які не можуть вступати в бій з коліс. Тож миттєво змінити позицію вони не можуть. Разом з тим для росіян цей ЗРК є ціллю №1, на знищення якої вони не шкодують ракет.

Росіяни полюють на ЗРК Patriot

Як писав УНІАН, відколи Україна отримала свої перші ЗРК Patriot, Росія докладає максимальних зусиль, аби їх знищити. У травні 2023 року росіяни кілька днів масовано обстрілювали Київ, намагаючись влучити в комплекс. Зрештою їм вдалося завдати йому незначних ушкоджень.

Більш результативною була атака, яку росіяни здійснили на інший ЗРК Patriot у березні 2024 року. Тоді російські ракети змогли знищити дві пускові установки зі складу комплекса, який перебував поблизу Покровська на Донбасі.

Вас також можуть зацікавити новини: