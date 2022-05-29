У Сєвєродонецьку ворог не має успіху.

Російське угруповання досі знаходиться в готелі "Мир" на околицях Сєвєродонецька, можливостей його покинути у ворога наразі немає.

Про це Гайдай заявив в ефірі національного телемарафону.

ЗСУ регулярно обстрілюють росіян, які там ховаються.

"Вони (росіяни - ред.) несуть у готелі великі втрати, бо наші їх там постійно обстрілюють і вибивають. Поки вони там ховаються, але пройти не можуть", - описав поточну ситуацію в місті Гайдай.

Крім того, Гайдай прокоментував чутки про захоплення міста. Глава ОВА зазначив, що населений пункт під повним контролем українських сил.

"Тіктокери кадирівські вже зняли відосик на фоні якогось там прапора, що буцімто Сєвєродонецьк під контролем, все нормально, ми все захопили... Я запрошую будь-якого тіктокера: будь ласка, зніміть відео (сподіваюся, це буде ваше останнє відео) десь з центра міста, а не в якійсь будці на фоні прапора", - сказав голова Луганської ОВА.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. Наразі тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк: окупанти зайняли готель на околицях міста, а ЗСУ намагаються їх звідти вибити.

Війська РФ намагаються також наступати на Слов'янському напрямку. Ворожі військові перекидають під Куп'янськ Харківської області додаткову техніку. У деяких населених пунктах росіяни намагалися розвинути наступ - зазнали поразки і відійшли.

Росія продовжує бомбити українські міста, тероризуючи цивільне населення.

Вас також можуть зацікавити новини: