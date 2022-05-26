На думку експертів ISW, російські війська можуть провести наземний наступ на Сєвєродонецьк найближчими днями.

Російські окупанти можуть провести наземний наступ для захоплення Сєвєродонецька найближчими днями.

Такий прогноз озвучили в американському Інституті вивчення війни (ISW). Зокрема, аналітики повідомили про зміну тактики ведення боїв російськими окупантами, а також про посилення наступу на Сєвєродонецьк.

На думку аналітиків ISW, російські війська визначили пріоритетне просування на схід і захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на північний захід від Сєвєродонецька і завершити оточення Луганської області.

Росіяни, ймовірно, увійшли в Лиман і можуть використовувати його для координації просування на південний схід від Ізюма для початку наступу на Сіверськ.

Окупанти можуть почати битву за Сєвєродонецьк до того, як повністю відріжуть українські наземні лінії комунікації на північний захід і північний захід від Сєвєродонецька.

Російські війська завдали удару по місту Запоріжжя, намагаючись зруйнувати ключовий логістичний центр для українських військ, що діють на сході.

Крім того, інститут, аналізуючи заяви глави міліції так званої "ДНР" Едуарда Басуріна, повідомив, що Росія буде створювати "менші котли", щоб позбавити українські війська матеріально-технічного забезпечення і підкріплення, замість широкомасштабного оточення на адміністративному кордоні Донецької області.

Також, на думку експертів ISW, "російським військам може знадобитися провести наземний наступ на Сєвєродонецьк найближчими днями".

Як повідомляв УНІАН, 25 травня керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сказав, що зараз окуповано близько 95% Луганської області. Він зазначив, що ситуація на Донбасі - "дуже погана". За його словами, обстріли Луганщини не припиняються, російські окупанти знищують цілі населені пункти, тому українським військовим доводиться відходити, щоб зайняти нові позиції. Він зазначив, що на Луганщині "стоїть 25 ворожих батальйонно-тактичних груп - від 300 до 500 осіб у кожній, величезна кількість техніки - вони постійно розстрілюють всі населені пункти, а Сєвєродонецьк просто знищують".

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