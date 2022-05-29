Ворог не припиняє ведення наступальних дій на Сході з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

На сході російські загарбники намагаються оточити Збройні сили України у районі Лисичанська та Сєвєродонецька.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 у соціальній мережі Facebook.

Як зазначається у зведенні, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської областей та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.

"Окупанти вели активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета ворога - оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та блокування основних логістичних шляхів", - сказано в зведенні.

При цьому ворог активно застосовує авіацію, сили та засоби ракетних військ і артилерії, радіоелектронної боротьби. "З метою чергових спроб форсування річки Сіверський Донець у визначених районах, здійснює поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів", - йдеться у зведенні.

Водночас на Курахівському напрямку ворог здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації з метою виснаження нашого особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.

Також на Сєвєродонецькому напрямку, з метою підтримки дій сухопутних підрозділів, противник продовжує вогневий вплив на наші війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії. "Ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі населеного пункту Устинівка. Намагається закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку центру міста", - наголошується у зведенні.

Разом з тим, на Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та їх інженерному обладнанні.

На Криворізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження наших військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токареве, Широке, Первомайське, Новомиколаївка, Котлярево, Новогригорівка, Таврійське і Посад-Покровське.

До того ж, на Миколаївському напрямку загарбники здійснюють переміщення резервів для відновлення втрачених позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця. В районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БпЛА.

При цьому, на Слобожанському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій, а на Харківському напрямку російські окупанти задіяли для обстрілів ствольну та реактивну артилерію. Вели повітряну розвідку. Окрім того, завдали авіаційного удару по населеному пункту Прудянка.

Як повідомляв УНІАН, у своєму зведенні Генштаб також повідомив, що на Слов'янському напрямку російські окупанти за підтримки артилерії здійснювали штурмові дії у напрямку Пасіка-Богородичне, але успіху не досягли. Також зазначається, що окупанти вивели окремі підрозділи за межі населеного пункту Лиман.

Крім цього, на Бахмутському напрямку ворог проводив підготовку до штурмових дій, здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню у районах населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк.

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