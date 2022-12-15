США домагаються більш стабільних і передбачуваних відносин з Росією.

Сполучені Штати Америки продовжують вірити в можливість підтримки діалогу з Росією.

Продовження діалогу між США і Росією "особливо важливо в умовах таких непорозумінь", заявив спікер Держдепартаменту США Нед Прайс в інтерв'ю російському виданню "Медуза".

Прайс наголосив, що з початку свого терміну (січень 2021 року) адміністрація Байдена заявляла, що прагне більш стабільних і передбачуваних відносин з Росією. У цьому напрямку робили зусилля, частина яких – особиста зустріч президента США з Володимиром Путіним у червні 2021 року.

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Вторгнення в Україну ілюструє, що Росія не прагне до налагодження діалогу, каже речник Держдепу.

"На жаль, від Росії була досить однозначна відповідь: на нашу пропозицію вони відповіли тим, що зробили ці відносини ще більш нестабільними і непередбачуваними. Кращої ілюстрації цьому, ніж незаконне вторгнення Росії в Україну на початку цього року, не придумати. Ми ясно дали зрозуміти, що після цього ніякого збереження статус-кво бути не може", – зазначив він.

Всупереч цьому, в США вважають можливим і важливим підтримання зв'язку з Росією.

"Ми продовжуємо вірити в можливість підтримки діалогу з Росією. Це особливо важливо в умовах таких непорозумінь. У нас є посольство в Росії, у Росії є посольство в США, ми продовжуємо залишатися на зв'язку один з одним, доносити нашу позицію. Держсекретар Блінкен продовжує спілкуватися зі своїм колегою, Міністром закордонних справ Лавровим, наші посольства підтримують контакт з іншою стороною і так далі. Цим же займаються й інші міністерства і відомства в США: міністр [оборони США] Ллойд Остін, голова [Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк] Міллі також регулярно спілкуються зі своїми російськими колегами – коли це в інтересах Сполучених Штатів", – наголосив Прайс.

Водночас він зазначив, що переговори з Росією про Україну без участі Києва неможливі, а допомога українським силам у цій війні є пріоритетом.

"Ми віримо у важливість підтримки діалогу, але першою чергою продовжуємо підтримувати Україну і допомагати їй відбивати [російську] агресію. І ми будемо робити це рівно стільки, скільки буде потрібно", – сказав спікер Держдепу.

Переговори Байдена і Путіна-останні новини

1 грудня президент США Джо Байден заявив, що готовий до прямих переговорів з російським диктатором. Він також назвав умову – Росія повинна вивести війська з України і проявити зацікавленість у завершенні війни.

У Кремлі відмовилися від виконання умов, але заявили, що Путін готовий до діалогу. Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що невизнання США спроби анексії Росією українських території "ускладнює пошук основ для переговорів".

У Держдепартаменті пізніше акцентували, що про визнання спроби анексії не йдеться, Вашингтон, і союзники залишаються прихильними суверенітету і територіальної цілісності України.

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