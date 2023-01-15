Столтенберг заявив, що президент Росії Володимир Путін припустився помилки, коли атакував Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив думку, що нормалізація відносин країн Заходу з Росією неможлива і після завершення війни, розв’язаної країною проти Україні.

"Як раніше не буде. Навіть якщо в Україні замовчать гармати, не слід очікувати, що наші відносини з Росією нормалізуються", – сказал Столтенберг в інтер'ю німецькій газеті Handelsblatt.

Столтенберг також заявив, що президент Росії Володимир Путін припустився помилки, коли атакував Україну.

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"Він переоцінив силу своїх власних збройних сил. Ми бачимо їхні помилки, відсутність морального духу, проблеми з керівництвом, погане оснащення", - сказав він та зауважив, що росіяни "продемонстрували, що вони готові нести великі втрати для досягнення своїх цілей".

Діалог з Росією - заяви западних лідерів

На тлі повномасштабної війни, розпочатої РФ проти України, низка країн запровадили щодо політичного та військового керівництва країни, російського бізнесу санкції, дипломатичні контакти були обмежені або припинені, російські активи заморожені тощо.

Водночас західні лідери вважають за необхідне підтримувати контакти з окупантом. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон виступає за підтримку діалогу з росіянами та переконаний, що ізоляція від РФ - "найгірша річ".

"Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямий контакт з президентом Путіним, тому що я вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію - це зберегти цей прямий канал. Ізоляція – це найгірша річ, особливо для такого лідера [як Путін]", – казав Макрон.

В Державному департаменті США також вважають можливим і важливим підтримування зв'язку з Росією.

"Ми продовжуємо вірити в можливість підтримки діалогу з Росією. Це особливо важливо в умовах таких непорозумінь. У нас є посольство в Росії, у Росії є посольство в США, ми продовжуємо залишатися на зв'язку один з одним, доносити нашу позицію. Держсекретар Блінкен продовжує спілкуватися зі своїм колегою, Міністром закордонних справ Лавровим, наші посольства підтримують контакт з іншою стороною і так далі. Цим же займаються й інші міністерства і відомства в США: міністр [оборони США] Ллойд Остін, голова [Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк] Міллі також регулярно спілкуються зі своїми російськими колегами – коли це в інтересах Сполучених Штатів", – наголошував спікер Держдепартаменту США Нед Прайс.

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