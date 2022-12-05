На переконання французького лідера, "ізоляція – це найгірша річ", а особливо – "для такого лідера" як Путін.

Президент Франції Еммануель Макрон розповів про свою комунікацію з російським диктатором Володимиром Путіним та знову заявив про необхідність переговорів з РФ для України.

Як він заявив в інтерв’ю CBS News, ізоляція не піде на користь в цій ситуації.

"Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямий контакт з президентом Путіним, тому що я вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію - це зберегти цей прямий канал. Ізоляція – це найгірша річ, особливо для такого лідера", – сказав Макрон.

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Макрон, який мав зустріч з Путіним напередодні повномасштабного вторгнення росіян в Україну, розповів, що під час розмови йому було зрозуміло, що диктатор бачив перспективу відновлення імперії.

"Було ясне усвідомлення того, що російський народ був великим народом, великим з великою історією, і його перспектива і, ймовірно, його доля полягала в тому, щоб відновити, можливо, імперію", – каже Макрон.

Макрон також визнає, що російський президент вдається до провокування енергетичної і продовольчої кризи.

"Зрозуміло, що Росія, і особливо президент Путін, вирішили взяти на озброєння принаймні енергію та продовольство, спричинивши багато – дефіцит, нестабільність та інфляцію. І я думаю, що його ставка – це втома від війни і втома від санкцій", – сказав Макрон.

Але попри це він впевнений, що військового варіанту закінчення війни не буде, а отже "єдиний спосіб знайти рішення – це переговори".

Позиція Макрона щодо переговорів між Росією та Україною

Україна наразі не розглядає переговори з Російською Федерацією. Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський пояснив, що насправді Росія не зацікавлена в переговорах, оскільки все ще прагне окупувати Україну. Він також незмінно наголошує, що умовою для початку переговорів з Росією є відновлення територіальної цілісності України, відшкодування збитків, а також покарання всіх причетних до воєнних злочинів, скоєних на нашій землі.

Президент Франції Еммануель Макрон, який знаходиться в постійному контакті з російською стороною і, за його ж словами, з грудня 2021 року і до червня 2022 року розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним близько 100 годин, послідовно виступає за діалог між Україною та Росією. Це відбувається навіть попри відсутність прагнення Росії до діалогу, на чому наголошують українська і американська влада.

"Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, в якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", — казав Макрон під час прес-конференції в Єгипті на саміті COP27 на початку листопада.

Ба більше, за його словами, РФ потрібно надати "гарантії власної безпеки", коли вона повернеться до стіл переговорів.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, коментуючи таку заяву Макрона, наголосив, що гарантією безпеки для РФ можна вважати те, що європейська судова система є гуманною і вирок в Гаазі не передбачає смертної кари.

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