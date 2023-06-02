Там зазначили, що задовольнили потреби України у проведенні контрнаступу.

США і союзники зробили все можливе для підготовки України до контрнаступу.

Про це сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі, передає Голос Америки. "Ми задовольнили потреби України у проведенні контрнаступу. Коли вони почнуть – це залежить від них. Але ми впевнені, що зробили все можливе, щоб підготуватися до цього", - сказав Кірбі.

Він зазначив, що йдеться не лише про системи ППО, бронетехніку та артилерію, а й про боєприпаси і навчання військових.

Відео дня

"За останні кілька місяців ми зробили багато роботи, щоб переконатися, що ми заповнили їхній "список покупок" і що вони отримали те, що їм потрібно", - уточнив Кірбі.

Оскільки росіяни захищатимуться та можуть атакувати, то, за словами Кірбі, важливо готуватися до динамічних боїв і переконатися, що союзники "динамічно готові продовжувати підтримувати" Україну у наступні місяці.

Він додав, що США не підтримуватимуть заклики до припинення вогню, тому що це тільки "заморозило" б ситуацію і легітимізувало окупацію української території.

Крім того, припинення вогню без відведення військ з України, дозволило б президенту РФ Володимиру Путіну "консолідувати контроль над територією, яку він захопив" та дало б йому "час і простір, щоб відпочити, переозброїтись та знову атакувати".

Український контрнаступ

Інформація про підготовку про контрнаступ зявилась ще взимку. Тоді, за деякими даними, контранступ мав початися у травні. Нещодавно в Офісі президента заявили, що контрнаступ не варто розглядати як вирішальну битву.

А сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що про початок операції свідчитимуть територіальні успіхи на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: