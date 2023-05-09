Головна задача контрнаступу - обнулення залишків морально-вольового духу громадян РФ, зазначив радник голови Офісу президента.

Контрнаступ Збройних сил України не варто розглядати як велику вирішальну битву, це буде низка заходів.

Це не питання тижня чи місяця, а питання багатьох подій, бо одна може бути вдалішою, а інша - менш вдалою, приводить слова радника голови Офісу президента Володимира Зеленського Михайла Подоляка в ефірі телемарафону. За його словами, головною задачею контрнаступу є обнулення залишків морально-вольового духу російських громадян.

За його словами, цей процес вже стартував, і росіяни почали розуміти, що до влади привели людей, які наробили проблем.

Відео дня

"Коли ми говоримо про контрнаступ, що це буде обвально для Росії чи навпаки - не буде ніякого просування України вперед, то це виглядає, начебто ми в голлівудському фільмі, де починається велика битва за Середзем’я (мова про битву з "Володаря перснів" - Ред.), й одна битва за Гондор все вирішить. Так не буває. З урахуванням інтенсивності та масштабу війни, з урахуванням ресурсів, які Росія сюди вкладає, в тому числі й мобілізованими, - це низка заходів", - сказав радник.

Що повідомлялося про контрнаступ України - не пропустіть важливе

26 квітня представниця керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що контрнаступальні дії нашої армії, на який всі так чекали, вже розпочалися. За її словами, контрнаступ йде нешвидко, але впевнено.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов говорив, що війна проти РФ закінчиться поверненням нашої держави до кордонів 1991 року. Крім того, він спрогнозував, що навесні цього року буде вирішальна битва.

Вас також можуть зацікавити новини: