За його словами, про початок операції свідчитимуть територіальні успіхи на фронті.

Президент України Володимир Зеленський з інтригою згадав про очікуваний контрнаступ.

Під час брифінгу президент зауважив, що для України важливо, аби контрнаступ побачила та відчула Росія.

"Це не кіно, мені важко сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не лише побачила, а й відчула", - відповів Зеленський на запитання, як світ побачить, що український контрнаступ розпочався.

За його словами, деокупація українських територій - це мета контрнаступу. Коли це буде відбуватися, тоді суспільству й стане зрозуміло, що контрнаступальна операція розпочалася.

Український контрнаступ - що відомо

Розмови про контрнаступ ЗСУ точаться ще із зими. Зокрема, наприкінці лютого Девід Петреус говорив, що армія України, швидше за все, піде у контрнаступ у травні - на початку червня.

Водночас в ОП кілька днів тому зазначили, що український контрнаступ не варто розглядати як велику вирішальну битву. Це буде низка заходів.

Пізніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що у нашої держави є кілька варіантів проведення контрнаступу.

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