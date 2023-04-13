Польська влада хоче, щоб Берлін дозволив їй надати нашій країні винищувачі з колишніх східнонімецьких складів, з'ясували журналісти.

Влада Польщі зробила важливий крок для того, щоб передати Україні нову партію винищувачів МіГ-29.

Польща подала заявку на отримання офіційного дозволу Німеччини на поставку українській державі винищувачів МіГ-29 з колишніх східнонімецьких складів, пише dpa у Twitter, посилаючись на урядові джерела.

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Винищувачі для України - новини, які варто знати

Україна ще з самого початку повномасштабного вторгнення РФ на нашу землю просить західних партнерів надати їй винищувачі для того, щоб захистити українське небо від ворожих повітряних цілей.

3 квітня стало відомо, що Польща передала Україні першу партію обіцяних винищувачів МіГ-29. ЗМІ не повідомляли, про яку кількість літаків йдеться.

Раніше стало відомо, що польська та словацька влада домовилися про спільні поставки МіГ-29 для української армії. Держави мають надати Україні 23 винищувачі.

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат говорив, що в нашій армії є п'ять винищувальних бригад, укомплектованих Міг-29 та Су-27, однак це радянська техніка, яка застаріла морально і фізично зносилася.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що нашим воїнам потрібні сучасні американські винищувачі F-16, щоб бити супротивника на фронті.

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