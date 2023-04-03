Скільки саме літаків отримали ПС ЗСУ від Варшави, поки не уточнюється.

Польща передала Україні першу партію обіцяних винищувачів МіГ-29. Скільки саме літаків відправила Варшава, на поточний момент не уточнюється.

Інформацією про постачання літаків поділився керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач у коментарі виданню RMF FM. Він заявив: "За моєю інформацією, цей процес вже завершено, тобто передача цієї першої частини [МіГ-29]. Буде розмова, звичайно, про можливу подальшу підтримку".

Пшидач додав, що Україні знадобиться нова допомога для протистояння російській агресії. У рамках візиту президента Володимира Зеленського до Польщі обговорюватиметься передача другої партії винищувачів для Повітряних сил ЗСУ.

Відео дня

Поставки МіГ-29 в Україну: що відомо

Польща і Словаччина погодили спільні поставки МіГ-29 для ЗСУ. Дві країни передадуть Україні 23 одиниці винищувачів.

Партнери Києва отримають компенсацію за надання літаків. США продадуть Словаччині 12 нових гвинтокрилів Bell AH-1Z Viper з дуже великою знижкою, А Польщі — 24 винищувачі F-22 Raptor за один долар.

Міністр закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що держава навряд чи передасть Україні всі МіГ-29, які є на озброєнні. Поставки будуть поступовими з паралельним зміцненням безпеки Польщі.

Генштаб ЗСУ 23 березня підтвердив отримання від Словаччини перших винищувачів. Вони використовуються для захисту неба над Харковом.

Вас також можуть зацікавити новини: