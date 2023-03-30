Українські пілоти пояснили, як F-16 наблизить українську перемогу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що українському війську потрібні сучасні американські винищувачі F-16, щоб бити ворога на фронті.

На опублікованому Залужним відео українські пілоти аргументують, чому ЗСУ потребують саме цих винищувачів.

Командир бригади тактичної авіації ЗСУ Олексій Манюшкін, зокрема, наголошує, що збити крилату ракету чи "Шахед" на Міг-29 - справжня майстерність: "Коли створювався Міг-29, він не був призначений для боротьби з подібними БПЛА. Тоді їх ще у природі не існувало".

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Інші пілоти зауважують, що з появою нових ракет з'явились і задачі щодо подавлення ППО противника. "Найскладніше - це не вміти пілотувати, а вміти застосовувати літак у реальному бою", - пояснив пілот бригади тактичної авіації Андрій.

Манюшкін підкреслив, що Міг-29 - морально застарів: "F-16 може застосовувати всю номенклатуру західного озброєння, що є на озброєнні країн НАТО". За його словами, ефективність протирадіолокаційних ракет HARM, які ЗСУ застосовують по ППО росіян, буде куди вищою з F-16.

Українські пілоти кажуть, що F-16 можна буде застосовувати для знищення морських, наземних і повітряних цілей. "Наші військовослужбовці настільки мотивовані, що вони готові опануват у найкоротші терміни будь-яку західну техніку, що наблизить нашу перемогу якнайшвидше", - підсумував Манюшкін.

Винищувачі для України – що відомо

Напередодні Пентагон укотре відповів відмовою щодо передачі Україні винищувачів F-16. Міністр оборони США Ллойд Остін відповів, що "у цій стадії війни" вони не допоможуть.

Разом з тим Захід відкрив шлях до поставок Україні старих радянських бойових літаків Міг-29, з якими українські льотчики уже добре знайомі.

Генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко допустив, що передача винищувачів таки відбудеться, як це вже було з танками. Однак зараз США й країни Європи можуть передати ЗСУ ударні вертольоти.

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