Генерал-майор поспілкувався з президентом та отримав від нього завдання.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий зробив першу заяву після того, як кілька днів тому подав рапорт про відставку на тлі трагедії на 239-му полігоні. Генерал-майор залишатиметься в строю, на передовій.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Він додав, що мав тривалу розмову з президентом України Володимиром Зеленським, де доповів главі держави усе, що наразі відомо про інцидент на полігоні.

"Пояснив Главі держави причини свого рішення. Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному – війні, фронті, перемозі", – продовжив Драпатий.

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Генерал-майор додав, що в Україні потрібно змінювати "культуру всередині війська" – від ставлення командирів до бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського захисника.

"Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше", – резюмував Драпатий.

Із заяви точно не зрозуміло, чи залишається Драпатий на посаді командувача Сухопутних військ. При цьому варто зазначити, що Михайло Драпатий також є командувачем Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Рапорт Михайла Драпатого про відставку

Кілька днів тому командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий повідомив, що подав рапорт про відставку після того, як російські загарбники завдали удару по 239-му полігону. Тоді загинули та дістали поранень українські військові. У тому повідомленні Драпатий також повідомив, що було ініційовано перевірку всіх обставин трагедії.

Секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО Роман Костенко, коментуючи цей рапорт, наголошував, що Драпатий – це хороший генерал, який проявив себе на всіх рівнях. За його словами, "ми не можемо втратити легендарного командира".

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