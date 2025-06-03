За словами Костенка, Драпатий – хороший генерал, який показав себе на всіх рівнях.

Командувач Сухопутних військ генерал Михайло Драпатий подав рапорт про відставку. Це рішення прокоментував народний депутат, секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО Роман Костенко.

В етері "Свобода Live" він наголосив, що Михайло Драпатий має і надалі залишатися на посаді командувача Сухопутних військ. За словами Костенка, "ми не можемо втратити легендарного командира".

"Це хороший генерал, який показав себе вже на всіх рівнях", – зазначив він.

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Нардеп додав, що відповідальність за невиконання наказів мають нести безпосередньо виконавці, а не командувач.

"Треба робити так, щоб ті накази виконувалися. Розслідувати і покарати винних, хто не виконав цей наказ – це його завдання основне. Тому я тут проти [відставки]", – каже Костенко.

Він також зазначив, що, за його інформацією, Михайло Драпатий наразі продовжує виконувати обовʼязки на посаді командувача Сухопутних військ ЗСУ та як командувач оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця".

Михайло Драпатий подав рапорт про відставку: подробиці

1 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий повідомив, що подає рапорт про відставку через російський удар по 239-му полігону на сході України, внаслідок якого загинули українські воїни.

"Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни. Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність", – заявив генерал.

При цьому він наголосив, що ініціював перевірку всіх обставин трагедії – від дій командирів до стану укриттів та ефективності систем оповіщення.

Зазначимо, що Михайла Драпатого було призначено на посаду командувача Сухопутних військ наприкінці липня 2024 року.

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