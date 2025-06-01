Під час удару жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося.

Росіяни 1 червня завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України, повідомляє Командування Сухопутних військ у Telegram.

"На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці", - зазначається у повідомленні.

Оновлено 13.00. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

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При цьому у повідомленні наголошується, що під час удару жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося, а після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях.

Зазначається, що для з'ясування всіх обставин та причин інциденту у Командуванні Сухопутних військ створено комісію та призначено службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть будуть сприяти роботі правоохоронних органів.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності", - наголошується у повідомленні.

Також вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах.

У Сухопутних військах зазначили, що постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога та висловили співчуття родинам і близьким загиблих.

Удари росіян по полігонах ЗСУ

Менше двох тижнів тому, 20 травня, росіяни завдали удару по полігону ЗСУ у Сумській області, тоді агинули 6 військових і 10 дістали поранень. За фактом трагічного інциденту проводиться службове розслідування. Водночас командира військової частини відсторонили.

На початку березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий зазначив, що росіяни завдали ракетного удару по полігону. Тоді ЗМІ повідомляли про можливу загибель понад 20 військовослужбовців.

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