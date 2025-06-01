Разом з тим він залишається командувачем оперативно-стратегічної групи військ "Хортиця".

Після російського ракетного удару по навчальному центру ЗСУ у відставку подав командувач Сухопутних сил ЗСУ Михайло Драпатий. Про це він повідомив у своєму Телеграм.

"Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни. Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність", - зазначив він.

Драпатий підкреслив, що поведінка бійців має значення, але головна відповідальність - завжди на командуванні.

Відео дня

За його словами, саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки.

"Кругова порука та безкарність - отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються - значить, моїх зусиль було недостатньо. Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки - ми приречені. Без особистої відповідальності - немає розвитку. Без розвитку - немає перемоги. Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, - живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, - вмирає зсередини", - зазначив він.

Також Драпатий зазначив, що ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів, ефективності систем оповіщення.

Удар по навчальному центру ЗСУ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 червня росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

У командуванні зазначали, що під час удару жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося, а після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях.

Для з'ясування всіх обставин та причин інциденту у Командуванні Сухопутних військ створено комісію та призначено службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть будуть сприяти роботі правоохоронних органів.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності", - наголосило Командування Сухопутних військ.

Вас також можуть зацікавити новини: