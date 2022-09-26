Ракетні удари ворог завдав по промисловій зоні на околицях міста.

Російські загарбники рано-вранці обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram.

"Сьогодні Миколаїв обстріляли близько 05:00 ранку", - написав він.

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За попередньою інформацією, ракетні удари ворог завдав по промисловій зоні на околицях міста.

"Там пошкоджено вікна, дах та двері у будівлях, а також частково зруйноване складське приміщення", - зазначив він.

Ситуація у Миколаєві

Як відомо, російські загарбники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ обстрілюють Миколаїв та населені пункти області.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у липні вніс його на третє місце серед міст, які зазнали найбільше ракетних атак.

У кінці серпня в Миколаєві через аварію на водозаборі з Дніпро-Бузького лиману повністю припинена подача води.

На початку вересня Віталій Кім заявляв, що проблеми з питною водою в Миколаєві неможливо вирішити найближчим часом. Найшвидший спосіб її вирішення – це деокупація Херсонської області та відновлення водогону з Дніпра.

Колаборанти заявили, що "приєднали" окуповану частину Миколаївщини до Херсонської області та проведуть там "референдум" з приєднання до РФ.

Тим часом на Миколаївщині збільшують тривалість комендантської години. Із 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00

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