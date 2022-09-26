Загалом було знищено танк, дві бойові машини піхоти, інженерну машину розгородження та бронетранспортер разом з екіпажами та особовим складом.

Миколаївські десантники зірвали наступ окупантів та знищили чимало техніки противника.

Про це повідомляється у Telegram Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Воїни інженерно-саперного підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних сил України розповідають, як завдяки грамотно встановленим мінно-вибуховим загородженням, на одній із ділянок був зірваний наступ підрозділу противника. Загалом було знищено п’ять одиниць бойової та спеціальної техніки російських окупантів: танк, дві бойові машини піхоти, інженерну машину розгородження ІМР-2 та бронетранспортер МТ-ЛБ разом з екіпажами та особовим складом", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що до знищення бронетехніки техніки противника та його десанту також приєдналися воїни протитанкового підрозділу та артилерії Миколаївської бригади ДШВ ЗС України, які провели остаточну "демілітаризацію" ворожого підрозділу.

Війна РФ проти України: що відомо про ситуацію на півдні

Російські окупанти почали рідше використовувати дорогі ракети і частіше атакувати територію України іранськими дронами-камікадзе. Зокрема, "дістається" півдню нашої країни. У Повітряних силах пояснили, навіщо РФ це робить та зазначили, що це - новий виклик для українських захисників, але вони вчаться їх збивати.

РФ зазнає чимало поразок на фронті. ЗСУ деокуповують населені пункти на півдні та дають ворогу гідну відсіч. Через це Путін взявся особоисто керувати війною та відмовився виводити війська з Херсонщини, хоча там окупанти приречені на смерть.

Після того, як у РФ оголосили часткову мобілізацію, у Силах оборони півдня розказали, чи є російські новобранці на фронті. Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву, проте ЗСУ завдали потужного удару по окупантах в Херсоні та вразили пункти управління рашистів в Україні.

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