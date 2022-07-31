Цієї ночі місто зазнало одного з наймасштабніших обстрілів від початку повномасштабної війни.

Цієї ночі Миколаїв зазнав одного з наймасштабніших обстрілів від початку повномасштабної війни. Російські вбивці випустили по місту близько 40 ракет.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

Миколаїв стає другим Маріуполем [...] Загарбники прийшли на нашу землю та вбивають наших людей, наші міста та села. Відрізали місто від водопостачання та нищать інфраструктуру – написала вона у телеграмі.

У облраді закликали весь світ нарешті усвідомити, що "русский мир" – це вбивство, тортури та тероризм.

Під час обстрілів Миколаєва росіяни використовують нетипову зброю

Близько кількох тижнів тому задля терору Миколаєва рашисти почали використовувати зенітно-ракетні системи С300, споряджаючи їх нетиповим розривним снарядом, який має додаткову максимально руйнівну дію.

У зв'язку з цим нещодавні обстріли завдають місту значних руйнувань. Інакше кажучи, знищуючи все, що перебуває навколо місця влучання.

Нагадаємо, сьогодні під час обстрілу Миколаєва окупантами загинув Герой України Олексій Вадатурський разом зі своєю дружиною. Пізніше кремлівські пропагандисти фактично підтвердили цілеспрямоване вбивство бізнесмена.

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