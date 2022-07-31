У місцях прильотів виникло кілька пожеж та пошкоджено житлові будинки.

В ніч на 31 липня російські окупанти масовано обстріляли Миколаїв.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку", - повідомив він.

За словами Сєнкевича, вибухи у місті, у тому числі від касетних снарядів, почали лунати від початку тривоги, , а в місцях влучань почалися пожежі.

"Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники. Збираємо детальну інформацію", - додав він.

Як писав УНІАН, повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о першій ночі. Майже відразу після цього у місті почули потужні вибухи. За словами Сєнкевича, в Миколаєві були "прильоти" касетних боєприпасів. Вибухова хвиля та уламки снарядів пошкодили житлові будинки, а в місцях влучань розпочалися пожежі.

Повітряна тривога в Миколаївські області досі тривала до ранку. Окупанти продовжили гатити по Миколаєву: близько 5 ранку у місті знову почались потужні обстріли.

Російська атака на Миколаїв

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі російські окупанти обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Внаслідок обстрілу у двох районах пошкоджено будинки: в них вибиті вікна, двері, зруйновані балкони. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень.

А 29 липня росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту в Миколаєві. Одразу повідомлялося про п'ятьох загиблих місцевих жителів. Пізніше у лікарні померли двоє чоловіків у віці 45 і 43 років, які зазнали поранень при ударі.

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