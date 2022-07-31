Відзначається, що в будинок бізнесмена потрапив снаряд.

Герой України, власник найбільшої зерноторгової компанії Нібулон" Олексій Вадатурський загинув у ніч на 31 липня. У його будинок потрапив російський снаряд під час обстрілу Миколаєва.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім у своєму Телеграм.

"Вночі внаслідок обстрілу міста трагічно загинули Герой України, генеральний директор компанії "Нібулон" Олексій Опанасович Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська. Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону неоцінений", - написав Кім.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що в ніч на 31 Липня після 01:00 і вранці близько 05:00 Миколаїв піддався масованим обстрілам. Попередньо, одна людина загинула, дві - отримали поранення.

Внаслідок обстрілів пошкоджено низку об'єктів інфраструктури. Зокрема, Готель, Спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки. На місцях прильотів виникло кілька пожеж.

У свою чергу нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що в результаті обстрілу загинув Герой України, власник однієї з найбільших компаній України "Нібулон" Олексій Вадатурський і його дружина. Але пізніше він видалив свій пост.

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