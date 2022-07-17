Внаслідок нічного ворожого обстрілу Миколаєва на двох промислових підприємствах міста виникла пожежа

Для обстрілу Миколаєва рашисти почали використовувати ЗРК С-300, які насамперед призначені для збиття повітряних цілей. У зв'язку з цим нещодавні обстріли завдають місту значних руйнувань.

Про це повідомили у пресслужбі ОК "Південь".

Зокрема, за словами керівниці пресцентру Наталії Гуменюк, задля терору Миколаєва росіяни використовують зенітно-ракетні системи С300, споряджаючи їх нетиповим розривним снарядом, який має додаткову максимально руйнівну дію.

Інакше кажучи, знищуючи все, що перебуває навколо місця влучання.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві цієї ночі прогриміло близько 10 потужних вибухів після оголошення повітряної тривоги.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах міста. На місці вибуху виникли величезні ями завглибшки десять метрів.

Кількома днями раніше росіяни також вдарили по двох найбільших університетах Миколаєва – педагогічному та Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

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