Цей аеродром слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на Сході та Півдні України.

В Ростовській області РФ відбувається чергова "бавовна". Місцевий військовий аеродром "Міллерово" перебуває під атакою безпілотників.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Також є інформація про пожежу на одній із вулиць внаслідок падіння уламків, однак офіційного підтверждення зараз немає.

"Підписники повідомляють, що буцімто пошкоджено будівлю Міллерівського козачого кадетського професійного технікуму. Студентів евакуюють із гуртожитку", – пише один з пабліків.

Тим часом російське Міноборони звітує, що з 20.40 до 21.20 (мск) черговими засобами ППО було знищено "дев'ять українських безпілотних літальних апаратів" над територією Ростовської області.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко зауважив, що "Міллерово" – стратегічний для РФ аеродром у Ростовській області:

"Дискотека на аеродромі Міллерово. Для Росії – стратегічний аеродром у Ростовській області. Слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на Сході та Півдні України".

"Бавовна" в Росії - інші новини

23 грудня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що в Росії згорів склад із деталями до безпілотників "Шахед", які агресор застосовує для ударів по Україні. "Загадкова руйнівна пожежа" виникла на складі на території економічної зони "Алабуґа", де зберігались деталі до БПЛА типу "Shahed-136".

Вночі 22 грудня вибухи лунали в російській Орловській області. Місцева влада повідомляла, що знову сталося загоряння на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу.

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